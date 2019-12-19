«Человек Олег»: как прошел год Кожемяко в Приморье

17 декабря исполнился год с того момента, как Олега Кожемяко в четвертый раз выбрали губернатором на Дальнем Востоке. На этот раз после самых скандальных выборов в современной истории России ему пришлось усмирять непокорное Приморье. Блицкриг был мощным, и некоторым даже показалось, что его образ несколько поблек после того, как край покинули «понаехавшие» технологи и всевозможные консультанты. Однако Олег Николаевич постарался компенсировать это природным обаянием и находчивостью. Итак, каким был уходящий 2019-й год для Олега Кожемяко и для Приморья, в обзоре DEITA.RU.



Команда

Кадры, как говорится, решают все, и здесь надо отметить, что нынешний губернатор Приморья, в отличие от 1,5 предыдущих, делает ставку на местных. Белый дом, безусловно, почистили: из предыдущей команды сохранить и даже усилить свои позиции удалось только Александру Костенко, Константину Шестакову и Елене Пархоменко. На смену «варягам» и не очень Кожемяко привел приморцев, за некоторыми исключениями. В остальном же команду Кожемяко пополнили некоторые представители «старых элит» (ох, уж эти «старые элиты», на которые неоднократно пеняли в этом году по самым разным поводам, однако после детального анализа расклада на политическом олимпе мы предлагаем отказаться от двусмысленного термина).

Правительство

Итак, старая-новая команда весь год готовилась к переформатированию в правительство, и это случится 1 января. Почетную миссию его руководителя Кожемяко отдаст своей верной сподвижнице Вере Щербине. Предполагается, что она возьмет в свои руки руководство исполнительными органами власти, в то время как Олег Кожемяко продолжит исполнять «представительские и политические функции».

Единственный скандал, который омрачил эту тему – это зарплаты губернатора и его заместителей. Согласно проекту бюджета, их планировалось увеличить вдвое. Однако после шумихи в информационном поле губернатор заявил, что не намерен повышать себе денежное довольствие. Здесь нужно отметить, что зарплата – очевидно, не главная мотивация в работе главы региона. Кожемяко является самым богатым губернатором в ДФО. По итогам 2018-го он заработал в 2,5 раза больше Владимира Путина - 22 млн. 231 тысячу рублей.

Что же касается повышения зарплат вице-губернаторам, то есть будущим министрам, тут об отказах и отменах ничего пока неизвестно.

Внутрипол

Внутренняя политика в Приморье в 2019 году хромала и падала, подволакивая правую ногу – целый год регион сотрясали всевозможные митинги и политические скандалы. Но это, вероятно, можно списать на трудности становления новой системы.

Так, до сих пор без главы остается приморский город Арсеньев, где рекомендованный и согласованный кандидат расколол членов «Единой России». Отступников публично отчитали и выгнали из партии. Правда, сейчас возвращают, видимо, инцидент пересмотрели, после того, как Кожемяко возглавил ЕР в Приморье. И, кстати, он вошел в Генеральный совет партии власти, видно, с далеко идущими последствиями. Недаром Лукашенко напророчил ему большое будущее, а Трутнев вручил благодарность президента. Однако опрошенные DEITA.RU эксперты полагают, что пока не все так гладко, и Кожемяко будут мешать враги, а дальнейшая его карьера зависит от транзита власти в 2024 году.

Скандальными пересудами сопровождались выборы глав в Дальнегорске и Уссурийске. Там к власти вернули или оставили те самые «старые элиты», которые местами успели набить оскомину народу. Не использовал карт-бланш от Кожемяко и мэр Большого Камня, его Олег Николаевич даже грозился уволить, но Андрюхин пока на удивление продолжает балансировать на грани. По суду пришлось увольнять главу Кавалеровского муниципального района Сергея Гаврикова. Дело неслыханное, но обе стороны оставили его без комментариев.

Притормаживал внутриполитический блок и с «народным гневом» – апофеозом стал митинг в день проведения прямой линии с президентом, да еще и на центральной площади Владивостока. Больные темы у людей все те же – точечная застройка, угольная пыль… Пожары удалось притушить только после личного вмешательства губернатора: под конец года Кожемяко лично встретился с противниками точечной застройки в Лесном квартале, пригрозил угольным стивидорам и начал публично критиковать глав муниципалитетов. Вообще эксперты отмечают, что пока Кожемяко приходится работать пожарным – лично и публично реагировать на самые острые чп и проблемы региона. Это скорее минус, слишком много рисков тянуть на себя резонанс, однако пока приморскому губернатору удается выходить сухим из воды – и героем мемов не становится, и «славу» своего предшественника Миклушевского за красноречие не схлопотал. Но в долгосрочной перспективе эта ситуация требует выравнивания и других медийных и ответственных лиц, отмечают политологи.

Огорчения года

Большой резонанс в уходящем году вызвала отмена рассмотрения закона о прямых выборах глав муниципалитетов. Ведь это было одно из предвыборных обещаний Кожемяко. Попылившись на полке в ожидании 2го чтения, проект закона был снят с рассмотрения, вызвав немалый общественный резонанс. Однако краевые власти объяснили этот шаг грядущей муниципальной реформой. Поэтому отложим мечты о прямых выборах до лучших времен. Ведь как сказал эксперт, Кожемяко ушел в тень, чтобы навести порядок в крае. Вот. Наводит. Смена и действия силового блока – тому свидетели. То ли еще будет.

Еще одним огорчением года можно назвать дороги: из-за тайфунов и головотяпства то ли чиновников, то ли подрядчиков Приморье вдруг оказалось в аутсайдерах по реализации нацпроекта БКАД. Дороги Владивостока подверглись жесткой критике полпреда Трутнева, а приморского главу публично раскритиковал министр. Пришлось Олегу Николаевичу лично проверять ход ремонтных работ и днем, и ночью. Тогда он пообещал передел дорожной сфере края. А затем в мэрию нагрянули силовики с обысками… Интересное совпадение. С мостами пока тоже не сложилось – 10 обещанных в год пока не видно, но будем надеяться, что приморские чиновники просто долго запрягают.

Еще в этом году отменили праздник для выпускников школ «Крылья востока», сделанный по примеру питерских «Алых парусов». Зато приморским школьникам теперь дают стакан молока, а из школьного меню по распоряжению Кожемяко убрали дорогие булочки. Объявляли войну и автоматам с чипсами и газировками в школах. А что, в здоровом теле – здоровый дух, и наш губернатор - яркий тому пример. Спортивных мероприятий в крае тоже явно прибавилось.

Достижения

К явным достижениям губернатора Кожемяко в этом году можно отнести продление моратория на «ЭРУ-ГЛОНАСС» для дальневосточников, частичное решение проблем обманутых дольщиков и программу «1000 дворов». Очевиден фокус и на модернизацию сферы здравоохранения. Радует приморцев и близость к народу: так, губернатор может запросто пойти пешком на работу, если весь город стоит в пробках, продолжает дарить жителям радость в виде пушистых щенков акиты. Да, обещаний дано было много, и много времени требуется, чтобы их исполнить. Для ускорения, наверно, в Приморье пытались создать управляемую оппозицию, но скоропостижная смерть Никиты Исаева поставила этот план на паузу. Новых лидеров пока не видать, да и ну их, пожалуй, тут со старыми бы разобраться. Красный губернатор вон проснулся, «нам здесь жить» активизировался, говорят, но ничего, губернатору не привыкать. Серийный все-таки.

Светлана Алеутская