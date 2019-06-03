Супергерой поджидал преступников, сообщает DEITA.RU.

Изумлённые жители Иркутска стали свидетелями долгожданного появления Человека-Паука на улицах города. После того, как им удалось заснять его на камеру, горожане стали чувствовать себя гораздо более защищёнными от уличной преступности.

Хотя, как отмечают авторы записи и как видно на кадрах, изначально Супергерой был будто-бы чем-то расстроен, сидел совсем без движения и даже производил впечатление, что ему грустно. Однако, спустя несколько секунд видео, стало ясно, что Паук полон сил, бодр и готов бороться с злоумышлен никами.





Видео было опубликовано в одном из пабликов в соцсети «Вконтакте», где пользователи тут же стали оставлять свои комментарии.

«Город может спать спокойно», «А где человек-тапок?» — писали комментаторы в Сети.