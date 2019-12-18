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6 Декабрь 2019, 18:15

Человек погиб на Красной площади

Москва. Кремль - Pixabay

Врачи не смогли помочь молодому человеку, сообщает DEITA.RU.

Предновогодние гуляния в самом центре Москвы омрачил несчастный случай. Как пишет Mash, молодой человек умер прямо на Красной площади.

По данным телеграм-канала, 20-летний молодой человек катался на катке в центре Москвы. По непонятной причине он упал и ударился головой. Врачи быстро пришли на помощь и госпитализировали пострадавшего. У него диагностировали кровоизлияние в мозг.

Сообщается, что спасти молодого человека не удалось. Следственный комитет проводит проверку.

Елена Миронова

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