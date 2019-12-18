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Человек погиб при пожаре на руднике
На одном из рудников Якутии – «Гросс» в Олекминском районе погиб один из рабочих. Второй пострадал. Об этом сообщает DEITA.RU.
Так, в МЧС Якутии отметили, что плавильная установка на руднике загорелась 15 декабря. Однако, об инциденте руководство рудника сообщила пожарным только спустя два дня.
Прибывшие на место трагедии расчеты зафиксировали, что сгорело более 55 квадратных метров территории.
Сейчас специалисты занимаются установлением причины возгорания, а также поиском отвестственных за происшествие лиц и точным определением суммы ущерба.
Напомним,
что в Забайкалье местный житель пойдет под суд за непотушенный окурок. Мужчина
выбросил «бычок» в сухую листву на территории лесного хозяйства. В итоге
выгорела довольно значительная площадь – сумму ущерба оценили в полмиллиона
рублей.
Александра Маслова