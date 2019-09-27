Человек в пути: история француженки, влюбившейся в тайгу и удэге, на выставке в доме-музее Арсеньева

В доме-музее путешественника Арсеньева во Владивостоке открылась выставка «Человек в пути», сообщает DEITA.RU. Это история о современном человеке, проживающем жизнь в разности культур. Героиней выставки стала француженка Марилия Петит, женщина с особой жизненной дорогой, которая привела её от родной Франции в таёжные дебри Приморья, где она встретилась с народом удэге и обрела семью. С путешественницей, в рамках выставки, проходят встречи в музее.

От Франции до Приморского края Марилия доехала на велосипеде – уже один этот факт заслуживает пристального внимания и интереса. Она искала девственную тайгу. Пропутешествовав полтора года и доехав до реки Бикин, влюбилась в местную природу и встретила здесь своего мужа – мужчину народа удэге. И осталась жить в глухой приморской тайге, в сорока километрах от ближайшего посёлка. История романтичная и несколько экстремальная.

Марилия подчёркивает, что хоть родом она из Франции, но принадлежит к народу бретонцы, которые относятся к малочисленным. По-видимому, поэтому тема народов, которые относятся к «малым», ей очень близка и понятна. С детства её влекли таёжные путешествия, дух свободы и истории североамериканских индейцев. С индейским народом она встретилась в Америке, когда ей было двадцать лет, но всё же судьба привела её на другой конец планеты к народу удэге. Марилия вышла замуж, родила двух сыновей. Говорит, что в простоте таежной жизни была счастлива: «Жизнь на Бикине была для меня и как мечта и как рай. Когда мы с мужем жили в тайге, была гармония, и у каждого из нас был смысл - мы помогали друг другу, как настоящие партнёры». Но судьба обернулась иначе - муж трагически погиб.

Она осталась жить в таёжном районе Приморья, а затем, в связи с жизненной ситуацией, вернулась во Францию. Но не рассталась с Приморьем. Вместе с сыновьями она возвращается сюда регулярно - в таёжную природу Бикина. «Я чувствую себя свободной и самостоятельной, когда нахожусь в природе. Для меня главный вопрос с детства – не увязнуть в системе, не терять свободу и связь с основательным истоком жизни. Чистая вода из природного источника, чистый воздух, настоящая пища, которую ты добываешь сам, – это и есть основа жизни», - говорит Марилия.

С 17 по 22 октября в музее Арсеньева будут проходить встречи с Марилией Петит. Первая встреча пройдёт в центральном здании музея по адресу: ул. Светланская, 20 в кабинете исследователя, 17 октября. Приглашаются все желающие. Начало в 17.00, вход свободный.

Ирина Павленко