Челябинск выдавали за Чернобыль для туристов из Китая. Правда или вымысел, разбиралось DEITA.RU.



Несколько интернет-порталов сообщили о том, что туристам из КНР якобы продавали туры в Чернобыль, но по факту возили в город Челябинск. На протяжении нескольких лет никто не замечал подвоха, счетчики Гейгера местами показывают радиационный фон в столице Южного Урала не меньше, чем в Припяти, сообщали СМИ. Туры организовывал предприимчивый гражданин КНР, изобличил которого высокопоставленный соотечественник.

Дело в том, что некий Ла Миндун уже бывал в Чернобыле в 80-х и обман раскусил; в итоге незадачливому гиду дали 10 лет. Также сообщается, что эта история якобы увеличила спрос на туры в Челябинск.

Однако сами челябинцы сомневаются в правдивости этой истории. Во-первых, по мнению местных жителей, Челябинск китайцам должен быть хорошо знаком, ведь на протяжении 30 лет они приезжают в промышленный центр Южного Урала торговать и учиться. Во-вторых, кого-нибудь должно было смутить, что туристы обычно знакомятся с местом будущего визита через интернет, а виды Коркинского разреза все-таки не похожи на атомные электростанции.