Что такое предупреждение от ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

Иногда инспектор выписывает не штраф, а предупреждение. Водителя с копией постановления отпускают сразу. Эта мера используется для предупреждения, она самая мягкая из всех возможных. Как правило, нарушение ПДД на тот момент совершено не было, но от него недалеко.

Тем менее, это не разрешение идти с миром: в течение года автовладелец считается привлеченным к ответственности, и только потом наказание будет снято. И если нарушение будет совершено снова, предупреждение станет отягчающим обстоятельством. Двух предупреждений подряд не бывает.

Если при повторном нарушении пострадали люди или их имущество, минимальным наказанием станет штраф.

Анастасия Туркова