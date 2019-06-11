Украина останется без финансовой поддержки международных компаний, если все-таки решит объявить дефолт, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала зампредседателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, на протяжении последних пяти лет Украина позиционировала себя как страну, которая стремится к нормализации рыночных отношений и проведению реформ, направленных на развитие общества. Если же сейчас объявить дефолт, все труды будут сведены на нет.

Объявление дефолта гарантирует дефицитный бюджет, что не позволит в дальнейшем получить займ или привлечь иностранные инвестиции.

«В случае дефолта Украина как заемщик на мировом рынке потеряет репутацию», — цитирует Рожкову «Голос Америки».

Ранее прошла информация о том, что украинский предприниматель Игорь Коломойский предложил президенту страны Владимиру Зеленском объявить дефолт по внешнему долгу. Однако глава государства отказался это делать.

Екатерина Брязгунова