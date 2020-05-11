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Чем грозит нарушение режима сна, рассказал врач
Доктор советует россиянам просыпаться в одно и тоже время
Главврач московской больницы Александр Мясников в эфире федерального телеканала рассказал, чем грозит нарушения режима сна и распорядка дня, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».
Доктор заявил, что в скором времени россиян ожидает волна нескольких болезней, связанных с лишним весом и психическими расстройствами, завязанных на алкоголе. Он подчеркнул, что люди зависят от солнца, благодаря которому в организме вырабатываются гормоны. Однако одним из основных факторов выработки гормонов является сон, поэтому нарушать режим сна нежелательно.
Доктор советует россиянам просыпаться в одно и тоже время, а также завтракать, обедать и ужинать по расписанию, добавив ежедневные физические нагрузки.
Напомним, что с конца марта в России действует режим самоизоляции, во время которого большинство россиян должны находится дома, покидать место жительства можно только по нескольким причинам. В Москве режим был продлен о 31 мая, в Приморье ввели бессрочный режим вначале апреля, обозначив, что дата окончания будет отдельным постановлением губернатора.