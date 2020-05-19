Чем лучше снимать боль, сказал доктор Мясников

Известный медик Александр Мясников дал рекомендации россиянам, которые решили без острой необходимости не посещать врачей, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отметил телеведущий, медучреждения сейчас стали особенно опасным местом, где можно заразиться коронавирусом с большей вероятностью, чем в общественном транспорте или в магазине. Все это вызывает возросшую популярность самолечения среди граждан, пишет РИА «Новости».

Тем не менее, нужно с осторожностью подбирать препараты. К примеру, тот же привычный анальгин работает, но негативно отражается на почках, а также аккумулирует все негативные свойства нестероидных противовоспалительных препаратов.

«Вы знаете их как ибупрофен, диклофенак и прочие», – добавил Мясников.

По словам эксперта, препараты этого типа могут спровоцировать рост давления, стать причиной раздражения желудка и сердечный проблем. А для снятия боли лучше принять парацетамол.