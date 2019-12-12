telegr wh call

Новости

Коты, киты и козлы: животные 2019 года, о которых нельзя молчать

12 Декабрь 2019, 13:00

Госдума введет новые штрафы для бизнеса

12 Декабрь 2019, 12:45

«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»

12 Декабрь 2019, 12:31

Снегопад и жестокий шторм обрушатся на столицу

12 Декабрь 2019, 12:30

Добрая власть ждет граждан в кабинетах

12 Декабрь 2019, 12:15

«Баб возит» — ревнивая жена таксиста следила из багажника

12 Декабрь 2019, 12:00

Новые штрафы для россиян утвердят в Госдуме

12 Декабрь 2019, 11:51

Нового мирового судью назначили во Владивостоке

12 Декабрь 2019, 11:31

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Чем может навредить сугроб на крыше авто, сказал эксперт

фото

Многие водители считают необязательным счищать снег с крыши и капота, а это может привести к огромным проблемам, сообщает DEITA.RU.

После сильных снегопадов все машины, оставленные во дворах, становятся похожими на сугробы. Как всегда опаздывающие по утрам на работу водители находят время только на минимальный прогрев и очистку от снега лобового стекла. При этом, как правило, капот и крыша остаются под сугробами.

Эксперт журнала «За рулем» объяснил, почему никогда не стоит этого делать.

Прежде всего, снежные массы с огромной вероятностью перекроют водителю видимость во время движения. При разгоне на лобовое попадет сугроб с капота, а при торможении – с крыши.

Перекрытый обзор или даже разбитое лобовое – такие последствия вполне могут ожидать машину, которая будет ехать за вами.

Наконец, под такими сугробами в разы быстрее испортится кузов. Толстый слой снега долго не будет таять, а лако-красочное покрытие под ним начнет портиться и гнить.

Елена Миронова

Читайте также:

Рост цен ожидает россиян с нового года

ГИБДД готовит автомобилистам приятный сюрприз

Популярную марку авто обвинили в нарушении закона

Популярное

Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

Красиво ушел: момент массового ДТП попал на видео

Северное Приморье отрезано от Большой земли

Комиссиям банков подписали конец
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...