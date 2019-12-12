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Чем может навредить сугроб на крыше авто, сказал эксперт
Многие водители считают необязательным счищать снег с крыши
и капота, а это может привести к огромным проблемам, сообщает DEITA.RU.
После сильных снегопадов все машины, оставленные во дворах, становятся похожими на сугробы. Как всегда опаздывающие по утрам на работу водители находят время только на минимальный прогрев и очистку от снега лобового стекла. При этом, как правило, капот и крыша остаются под сугробами.
Эксперт журнала «За рулем» объяснил, почему никогда не стоит этого делать.
Прежде всего, снежные массы с огромной вероятностью перекроют водителю видимость во время движения. При разгоне на лобовое попадет сугроб с капота, а при торможении – с крыши.
Перекрытый обзор или даже разбитое лобовое – такие последствия вполне могут ожидать машину, которая будет ехать за вами.
Наконец, под такими сугробами в разы быстрее испортится кузов. Толстый слой снега долго не будет таять, а лако-красочное покрытие под ним начнет портиться и гнить.
Елена Миронова