«Чем мы хуже собак?» - Путина просят снизить срок беременности

Россияне попросили президента РФ Владимира Путина снизить срок беременности женщин с девяти месяцев до семи. Об этом сообщает DEITA.RU.

Автором петиции на сайте Change.org является москвичка Анна Рыжкова. Женщина выразила надежду, что президент сможет поспособствовать разработке безвредного способа сокращения срока вынашивания детей, чтобы повысить демографическую ситуацию в стране.

«Согласно формуле Негеле, беременность у человека продолжается сорок недель. В то же время наблюдаются некоторые биологические колебания: приблизительно одиннадцать процентов беременностей заканчиваются после сорок второй недели. Поэтому врачи-акушеры сталкиваются с вопросами ведения переношенной беременности у одной из каждых десяти женщин. Молодые российские мамочки, может быть, и хотели бы рожать быстрее, но это ограничено самой природой», - плачется женщина отмечая, что только современная наука и «светила медицины» помогут исправить это недоразумение.

Соответствующее прошение уже подписали более шести тысяч человек из семи с половиной тысяч требуемых.

«Если людям в 55 лет по утверждениям некоего депутата «стыдно получать пенсию по старости», то почему тогда не может быть такого, что вынашивать ребенка девять месяцев- слишком долго. Скорей родить - и пахать на олигархов!», «Я подписываюсь потому что считаю семь месяцев - не предел. За последующие десять лет срок беременности можно будет сократить и до пяти месяцев!», - пишут россияне.

Среди комментаторов даже произошел спор о более инновационных и действенных способах повышения демографии в стране.

«Чем мы хуже собак? У меня сука русского тоя ощенилась через два месяца, и готова это делать дважды в год, просто нам необходимо создать ещё более собачьи условия жизни, чем сейчас, и все наладится», «Лучше перевести всех женщин на откладывание яиц. Тогда и рождаемость повысится и пенсионный возраст до 100 лет можно будет продлить. А яйца пусть депутаты высиживают, все равно целыми днями на заднице сидят», «Нужно перевести механизм воспроизводства на метание икры, тогда одна женщина даже за девять месяцев созревания икринок, сможет дать жизнь сотням, а то и тысячам новых россиян. Кроме того, учитывая высокую стоимость икры на мировом рынке, избыток выметанной икры можно выгодно продавать, наполняя тем самым бюджет, и на вырученные деньги разработать еще больше сверхгиперзвуковых ракет с непредсказуемым поведением», - предлагают пользователи.

Также россияне выступили за роды по талонам: «Значит талон в роддом надо брать за два месяца, как к специалисту в поликлинике по ОМС, и рожать за двенадцать минут, как на приеме у терапевта».

Екатерина Цой