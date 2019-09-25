«Чем мы хуже тигров?» — почему в Приморье чиновники важнее школьников

Тигры в Приморье поссорили нацпарк и сельскую школу. Громкий скандал не смог решить даже зам Кожемяко, сообщает DEITA.RU.



Пока все российские школы в начале сентября начинали учить детей, в школе №15 Красный Яр в Пожарском районе Приморья разгорался настоящий скандал. Если коротко, то директор сельской школы внезапно уволился в самом начале учебного года после череды определенных событий.

Причина увольнения директора, опытного учителя Валентины Шайдуровой, которую называют местные жители, звучит, мягко говоря, дико. Якобы она уволена после конфликта с руководством нацпарка «Бикин». Началось все с того, что какое-то время назад школу попросили потесниться: в это здание въехала организация - дирекция национального парка «Бикин». Вопрос, как такое вообще возможно, чтобы в школу, где учатся дети, заходили посторонние взрослые люди, пока вообще остается без ответа.

Как рассказали агентству местные жители, в один сентябрьский день, в разгар учебного процесса, к школе подъехала тяжелая техника и начала крушить клумбы, ломать заборы и выкорчевывать деревья. Эти работы проводила дирекция нацпарка, только вот соседей по зданию - директора школы, предупредить забыли.

По словам очевидцев, Валентина Шайдурова пыталась позвонить в районо и узнать, что происходит. Ответа не получила, поэтому вместе с учениками вышла к строителям - узнать, что происходит, и – по слухам – пыталась им помешать. Но ни дети, ни учитель не смогли остановить уничтожение школьной территории.

Скандал продолжался несколько дней, в разгар которого последовало увольнение директора школы. Местными жителями обсуждается, что полиция, вызванная руководством школы, добралась на место только спустя несколько дней – говорят, что по странному стечению обстоятельств это случилось в день увольнения директора.

Говорят, что вскоре после этого несчастную школу-нацпарк посетил лично вице-губернатор Приморского края Александр Костенко. В аппарате губернатора он курирует использование объектов животного мира, а также вопросы промышленности, транспорта и дорожного хозяйства, лесного, сельского и рыбного хозяйства. Якобы он представил нового директора школы. И у местных жителей осталось горькое послевкусие – ощущение несправедливости и безнаказанной наглости. «Чем мы хуже тигров?» - возмущаются приморцы.

Как считают местные жители, проблема в том, что ни Костенко, ни, скорее всего, даже лично Кожемяко, ничего сделать с «Бикином» не смогут. Ведь это федеральная структура, и его «крыша» - министерство природных ресурсов, и никакая краевая администрация им не указ. Однако после скандала по селу поползли слухи, что на место может приехать лично председатель набсовета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко.

Школьная территория выглядела удручающе - раскуроченная, без клумб, газонов и забора. А вдобавок к этому жители жаловались, что на территории постоянно находились грузовики и даже бензовоз. Это все - в разгар учебного года буквально возле детей. Интересно, в курсе ли краевая прокуратура о том, что творится на территории школы №15 в селе Красный Яр Пожарского района?

Красный Яр – это особый уголок Приморья, здесь издавна живет коренной малочисленный народ - удэгейцы, облюбовав берега реки Бикин. Нацпарк «Бикин» был создан здесь по поручению президента четыре года назад, в 2016-м. Местные жители думали, что он станет началом возрождения села, но если чиновники важнее школьников, похоже, что это начало конца.

Елена Миронова



