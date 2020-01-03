Чем закончилась суточная задержка рейса, сказали в аэропорту

Люди ждали вылета почти сутки, сообщает DEITA.RU.



Сломанный самолет авиакомпании «Аэрофлот» наконец-то смог вылететь из Владивостока в Москву. Почти 300 пассажиров сутки ждали в аэропорту, пока службы аэропорта приведут самолет в норму.

Напомним, 2 января 300 человек должны были вылететь рейсом SU-1701 авиакомпании «Аэрофлот» из Владивостока в Москву. Из-за поломки пассажирам сказали, что рейс вылетит с опазданием – в 18.00. Потом время вылета сдивинулось еще сильнее. Резервного борта у «Аэрофлота» не было – людям пришлось ждать почти сутки.

В соцсетях рассказывали о том, в каком состоянии были пассажиры. Люди должны были лететь на отдых стыковочными рейсами. Из-за задержки сгорели билеты и, вероятно, возможность отдохнуть вообще.

Елена Миронова