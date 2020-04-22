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Чемпион мира проведет онлайн зарядку для россиян
В субботу, 25 апреля, чемпион мира по кикбоксингу Александр Захаров проведет зарядку для россиян в формате онлайн, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в приморской федерации кикбоксинга, начало зарядки будет в 10.30 по московскому времени. Организаторами зарядки выступает Российский союз боевых искусств и федерация кикбоксинга России. Присоединится к зарядке можно будет зайдя на личную страницу Александра Захарова в Instagram по адресу @zakharov_aleksandr_.
«Приглашаем всех россиян и жителей родного края принять участие в Общероссийской тренировке с Чемпионом! Поддержите нашу здоровую инициативу, пусть мы сидим дома и здесь активные, позитивные и находчивые люди равняются на Чемпиона и тренируются вместе с именитым спортсменом» - призвал президент Федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин.
Напомним, что Александр Захаров житель приморского города Уссурийск. Несколько раз становился Чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов, имеет звание заслуженного мастера спорта.