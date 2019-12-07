Чемпион мира встретился с юными спортсменами

Чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов встретился с воспитанниками хабаровской спортивной школы «Мастер», сообщает DEITA.RU.

В пятницу, 6 декабря, в спортивном комплексе «Галактика» состоялась встреча юных кикбоксеров и титулованного спортсмена Александра Захарова. Встреча проходила в формате открытого диалога.

Александр рассказал о непростом пути юного спортсмена из г. Уссурийск до капитана сборной России по кикбоксингу. Участники задавали много вопросов. Юных хабаровчан интересовали интенсивность тренировок, способы преодоления трудных моментов в карьере, самые яркие бои спортсмена и секреты успеха на спортивном поприще. Захаров акцентировал внимание участников встречи, что впервые статус и чемпиона среди любителей, и среди профессиональных кикбоксеров, он завоевал именно в Хабаровске.





На встрече присутствовал Заслуженный тренер России и наставник Александра Захаров – Андрей Подоплелов. Он рассказал о мотивации и важной роли тренера в судьбе спортсменов.

На территории Приморского края Александр Захаров и Андрей Подоплелов совместно с администрацией региона реализуют патриотический проект «Равнение на Защитников Отечества». Авторитетный спортсмен рассказал о патриотизме и о важности формирования боевых навыков для прохождении службы в армии.

«Я провел более 100 встреч с молодежью, воспитанниками спортивных клубов и школ Дальнего Востока», - говорит Александр Захаров. Мы передаем истории успеха таких же ребят, как и те, кто приходит на встречи. Я готов делиться опытом и помогать преодолевать трудности поражений, мотивировать моих земляков на высшие достижения в спорте и в жизни».

Александр Захаров приехал в г. Хабаровск по приглашению организаторов профессионального турнира по кикбоксингу «Бомба», который пройдет 7 декабря в Хабаровском краевом цирке.

Справка. Александр Захаров - спортсмен федерации кикбоксинга из Приморья, двукратный чемпион России по кикбоксингу, двукратный чемпион Европы, победитель Кубка Мира, двукратный чемпион Мира. Чемпион России, чемпион Евразии, Чемпион мира среди профессионалов, победитель «Битвы Чемпионов-11, Заслуженный мастер спорта России.

Иван Юрьев