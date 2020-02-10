Чемпион приехал к десантникам в Приморье

В воскресенье, 9 февраля, 83-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду в Уссурийске посетил Чемпион мира по кикбоксингу Александр Захаров, в рамках патриотического проекта «Равнение на защитников Отечества», сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в федерации кикбоксинга Приморья, именитый спортсмен рассказал ребятам свой жизненный путь от подростка до чемпиона мира. Уже сейчас он является помощником главы города по вопросам спорта, не забывая про свою семью, где воспитывает ребенка. До этого он отслужил в армии, при этом, несмотря на его достижения, он остается открытым и искренним человеком.

«Все эти качества располагают к простой беседе обо всем: о любви к Родине и родному краю, ведь Александр живет и трудится в родном Уссурийске. Об уважении к старшим, о здоровом образе жизни, о стремлении к победе и о жизненном успехе. Для молодых ребят, которые сегодня служат - это важные темы», - рассказали в федерации кикбоксинга.

По словам президента федерации Виктора Тарабарина, нынешние военнослужащие скоро сделают выбор, от которого будет зависеть их дальнейший путь.

«Хорошей мотивацией для молодежи, которая с честью выполняет свой воинский долг перед Родиной, является живое и теплое общение с авторитетными людьми, героями воинской славы и спорта. Темы наставничества и военно-патриотического воспитания необходимы сегодня, ведь уже завтра молодежь станет у руля управления страной, поэтому сегодня им важно услышать от чемпиона реальную историю успеха», – отметил президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.

Отметим, что проект удалось реализовать благодаря поддержке краевого военкомата и патриотической организации «Боевое Братство».