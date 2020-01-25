Чемпион встретился со школьниками и студентами Лесозаводска

В пятницу, 24 января, в Лесозаводске Федерация кикбоксинга Приморского края, в рамках краевого проекта «Равнение на защитников Отечества, посетила школы, колледж и детский дом, сообщает DEITA.RU.

В рамках встреч детям о себе рассказал двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Александр Захаров, о воле к победе чемпиона рассказал его тренер Андрей Подопелов. Также перед детьми выступил президент Федерации кикбоксинга Приморья и заместитель председателя патриотического движения «Боевое братство», а также депутат городской думы Лесозаводска Сергей Нахабин и Евгений Бредун.





Как отметил Виктор Тарабарин, беседы с детьми получились интересными и динамичными. Гостям удалось пообщаться с ребятами на темы патриотизма, пути к чемпионству, ответственности перед собой и за других, а также о будущем – здоровье молодого поколения и вещах которые могут его подорвать. Отдельно был вынесен вопрос об употреблении наркотиков и табакосодержащих смесей.





В Федерации кикбоксинга отметили, что недавно губернатор региона инициировал закон о запрете продажи этих препаратов. В свою очередь Военнослужащие, члены организации ветеранов «Боевое братство» и народные избранники намерены выступить единым фронтом и поддержать предложение главы региона.





«Именно по этому поводу и проходят встречи со школьниками, учителями, студентами по всему Приморскому краю. Мы поддерживаем принятие закона о запрете продажи «снюсов», который выдвинул губернатор Приморья Олег Кожемяко. Нашей стране нужно здоровое поколение молодежи, которое займет достойное место и активную позицию в жизни» - сказал президент Федерации кикбоксинга Приморья Виктор Тарабарин.

Добавим, что детям из Центра семейного устройства Лесозаводска Александр Захаров вручил сладкие призы в виде тортов. Ребята были довольны интересной беседой и сладостям к чаю.

Иван Юрьев