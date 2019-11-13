Чемпионат «Молодые профессионалы» прошел в Приморье

Региональный чемпионат WorldSkills Russia проходит в Приморье. Стартовав 12 ноября, соревнования молодых профессионалов собрали под крышами самых разных колледжей и вузов края больше 300 участников, в самых разных городах и сёлах, сообщает DEITA.RU.

Площадками для чемпионата «Молодые профессионалы» не зря стали образовательные учреждения. В основе каждого вида соревнований WorldSkills лежит понятие компетенции – наборе навыков и профессиональных атрибутов (иначе говоря – профессия).

Так, в Черниговке, на базе сельхозколледжа, компетенция называлась «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Там ребята собирали, чинили и даже водили трактор. В Уссурийске это была «Холодильная техника и системы кондиционирования воздуха». И так далее. Всего конкурсных площадок – 12. Все они находятся в крупных и не очень муниципалитетах Приморья – от Владивостока и Спасска-Дальнего до Большого Камня.

К слову, в последнем молодые профессионалы на базе Дальневосточного судостроительного колледжа приняли участие в мастер-классе по работе на сварочном оборудовании. Участники здесь – приехали буквально со всего Приморья.

«Это ведущие мастера производственного обучения с Арсеньева, Покровки, Уссурийска, Находки, Большого Камня и Владивостока. На данный чемпионат было заявлено 5 участников с каждого учебного заведения края. Победитель будет объявлен на закрытии открытого регионального чемпионата WORLDSKILLS RUSSIA во Владивостоке», - рассказала главный эксперт по сварочным технологиям, Надежда Аханова.

Евгений Черемухин