Чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал на Сахалине

В Южно-Сахалинске состоялось торжественное открытие пятого регионального чемпионата профессиональных компетенций «Worldskills», сообщает DEITA.RU.

Более трёхсот участников покажут свои умения по сорока четырём компетенциям. Соревновательные площадки будут организованы на двадцати площадках в различных районах области, от Александровск-Сахалинского до столицы региона.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что регион за годы проведения конкурса значительно улучшил показатели. Островной регион поднялся с 58 на 31 место в рейтинге регионов, что свидетельствует о прогрессе в области профессионального мастерства молодёжи. Улучшение позиций в конкурсе само по себе приятное событие, однако более важно, что уровень компетентности профессионалов неотступно повышается, что гарантирует развитие региона в целом.

Чемпионат «Молодые профессионалы» проходит на Сахалине в пятый раз, в конкурсную программу нынешнего года было добавлено пять компетенций: «Документационное обеспечение управления», «Обслуживание тяжёлой техники», «Сетевое и системное администрирование», «Промышленный дизайн» и «Лабораторный медицинский анализ».

Кроме того, у опытных мастеров своего дела текущем году появилась возможность продемонстрировать свои навыки в трёх компетенциях: «Поварское дело», «Технология моды», а также «Медицинский и социальный уход». Направления будут представлены в категории «Навыки мудрых», где участвуют конкурсанты старше пятидесяти лет.

В дни проведения чемпионата свыше трёх тысяч школьников смогут принять участие в мастер-классах и пробах, которые будут проведены профессиональными учреждениями Сахалина. Это позволит ученикам более тесно познакомиться с той или иной профессией, благодаря чему удастся более успешно подобрать профессиональную область для работы.

Чемпионат завершится в ближайшую пятницу в столице региона, где на торжественной церемонии наградят победителей профессионального соревнования.

Софья Корф