Около 50 команд поборолись за кубок губернатора Приморья по гребле на лодках класса «дракон», сообщает DEITA.RU. Международные соревнования прошли в субботу, 13 июля, в бухте Новик на острове Русском.

Традиционно заезды на лодках проходят на дистанции 200 метров. В этом году свои команды представил не только Приморский край, но и прибыли две команды из Китая. В итоге победителями стали приморская команда Prim Dragon, которая преодолела дистанцию за 51 секунду. Среди женщин кубок взяла команда «Аквамарин», которая занимается гребле уже более 12 лет. В смешанных экипажах первой стала молодая команда «Вспышка».

Иван Крышан