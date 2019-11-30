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Чемпионат по настольной игре Го стартовал во Владивостоке

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В субботу в Дворце детского творчества состоялось открытие  городского чемпионата по восточной настольной игре Го, участниками которого являются школьники всех возрастов и взрослые спортсмены, сообщает DEITA.RU.

Турнир пройдёт в течение всех выходных в рамках нескольких возрастных категорий.

Соревнования проводятся на время на большой площадке 19х19 по японским правилам. Этим турниром завершится сезон-2019 и откроется подготовка к масштабным мероприятиям, которые Владивосток примет в следующем году.

Среди них – Кубок генконсульства Японии во Владивостоке, Кубок России, а также первый чемпионат мира по игре Го в европейской стране в конце мая 2020 года.

Всего участниками ЧМ выступят лучшие спортсмены из 77 стран мира. Глава федерации го Евгений Сус, выступая на открытии городского первенства, отметил, что в рамках долгожданного события в городе состоятся и местные соревнования – фарм-фестиваль и турниры среди взрослых ли детей. Также открыта заявочная кампания по набору волонтёров на ЧМ, который пройдет в кампусе ДВФУ на острове Русский.

Соревнования в ДДТ будут идти весь день в субботу и воскресенье. По совместному решению организаторов и участников турнира, игры в возрастных группах до 12 лет проводятся только в рамках субботы.

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