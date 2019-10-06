Чемпионскую зарядку провели для жителей Вольно-Надеждинского

В субботу, 5 октября, зарядку с уссурийскими чемпионами провели юные жители Вольно-Надеждинского, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин, на 120-летие села приехали уссурийцы: победитель первенства Европы по кикбоксингу Даниил Сурменко, победительница всероссийских соревнований по художественной гимнастике Альбина Березникова, призёр первенства России по самбо из Артема Александр Логвиненко и призерка первенства России по джиу-джитсу Полина Долныкова (с.Прохладное Надежденский район). Спортсмены провели зарядку для гостей праздника.









"Юбилей села продолжило награждение воспитанников спортивного центра «Надежда». За высокие спортивные результаты детей поощрил спортсмен Кикбоксер,кавалер «Ордена Мужества», директор центра Дмитрий Подольский". - отметил Виктор Тарабарин.

Иван Юрьев