Новости
Крупные штрафы ГИБДД заплатят российские водители
26 Октябрь 2019, 15:45
Кого из россиян отправить на улицу, решит комиссия
26 Октябрь 2019, 15:15
ГИБДД лишит прав за незначительные нарушения
26 Октябрь 2019, 14:45
Стало известно, чем опасен гаишник зимой
26 Октябрь 2019, 14:15
Раскрыта тайна появления боевого самолета на трассе в Приморье
26 Октябрь 2019, 13:45
Секрет раскрыт: как мошенники уводят деньги с банковских карт
26 Октябрь 2019, 13:15
Чемпионы навестили приморских суворовцев
26 Октябрь 2019, 12:50
Страстной паре не дали заняться сексом в самолете
26 Октябрь 2019, 12:45
Чемпионы навестили приморских суворовцев
Кикбоксеры Приморья и представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» побывали в гостях у воспитанников Уссурийского Суворовского училища седьмой роты, в рамках краевого патриотического проекта «Равнение на защитников Отечества», сообщает DEITA.RU.
В гости к будущим защитникам приехали кавалер «Ордена Мужества», мастер спорта Дмитрий Подольский и мастер спорта России, чемпион Азии по кикбоксингу среди профессионалов Михаил Ковылин. Гости рассказали о понятии патриотизма, что такое любовь к Родине, о службе в армии, о важности занятий спортом. Дмитрий и Михаил ответили на вопросы ребят, многие из которых хотят связать свою судьбу с армией.
«Очень важно, нам взрослым, дать подросткам верное направление в жизни, стать для ребят настоящими наставниками, чтобы передать эстафету в надежные руки юных патриотов России» - отметил Виктор Николаевич Тарабарин, Президент Федерации кикбоксинга Приморского края, заместитель председателя Приморского отделения ВО ОВ «Боевое Братство».
Иван Юрьев