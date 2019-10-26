Чемпионы навестили приморских суворовцев

Кикбоксеры Приморья и представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» побывали в гостях у воспитанников Уссурийского Суворовского училища седьмой роты, в рамках краевого патриотического проекта «Равнение на защитников Отечества», сообщает DEITA.RU.

В гости к будущим защитникам приехали кавалер «Ордена Мужества», мастер спорта Дмитрий Подольский и мастер спорта России, чемпион Азии по кикбоксингу среди профессионалов Михаил Ковылин. Гости рассказали о понятии патриотизма, что такое любовь к Родине, о службе в армии, о важности занятий спортом. Дмитрий и Михаил ответили на вопросы ребят, многие из которых хотят связать свою судьбу с армией.

«Очень важно, нам взрослым, дать подросткам верное направление в жизни, стать для ребят настоящими наставниками, чтобы передать эстафету в надежные руки юных патриотов России» - отметил Виктор Николаевич Тарабарин, Президент Федерации кикбоксинга Приморского края, заместитель председателя Приморского отделения ВО ОВ «Боевое Братство».

Иван Юрьев



