Спортивный проект «Равнение на спорт» продолжает набирать популярность и массовость среди жителей Уссурийска, сообщает DEITA.RU.

В пятницу, 19 июля, прошел матч между жителями улицы Ленинградской и участниками проекта, которых объединил тот факт, что некоторые известные спортсмены являются добрыми соседями.

«Одной из целью нашего проекта «Равнение на спорт» является то, чтобы подрастающее поколение брало пример со своих земляков, чемпионов, которые живут рядом и которые добились успехов не только в спорте, так же в обществе, благодаря упорству, трудолюбию и мечте. Это отличная мотивация для молодежи и для осознания того, что дотянуться до мечты может каждый», - рассказал организатор этого спортивного проекта Андрей Подоплелов.





В товарищеской встрече приняли участие Александр Захаров, двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу, чемпион России среди профессионалов, заслуженный мастер спорта России, Александр Чемаев, двухкратный чемпион ДФО, бронзовый призёр России по смешанному единоборству ММА, мастер спорта России, Юсиф Гасымов, трёхкратный чемпион ДФО по самбо, мастер спорта России. Андрей Киселев, чемпион Приморского края по футболу, Михаил Ковылин, чемпион Азии по кикбоксингу среди профессионалов, мастер спорта России. Шамиль Вагабов, победитель Кубка России, чемпион ДФО по кикбоксингу мастер спорта России, Павел Курманов член Общественной палаты Приморского края, Станислав Маланчук чемпион ДФО, тренер федерации кикбоксинга УГО.

От жителей улицы Ленинградской выступило три команды, одна сильнее другой. Заслуженная победа 3-й команды, со счетом 1:0, в пользу «Ленинградцев», вызвало восторг у местных жителей - болельщиков, которыми оказались родители ребят. Чемпионы вручили заслуженные награды и сладкие призы победителям и участникам товарищеского матча по футболу. Организаторы проекта выразили благодарность Юлии Марченко, депутату Законодательного собрания Приморского края, которая предоставила сладкие призы для детей.





«Важно привить нашей молодежи любовь к родному краю, к Родине. Мы хотим донести идею, что любовь начинается с родного порога: с родной улицы, нашего района, любимого города и края» - сказал президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.

Иван Юрьев