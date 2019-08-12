Как отмечают специалисты Центра EdCrunch University НИТУ «МИСИС», решение искусственного интеллекта позволит избежать предвзятости суждений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА новости».



Министерство образования РФ приводит данные - 16,8% студентов были отчислены из вузов России в 2018 году по тем или иным причинам. Применение искусственного интеллекта позволит сократить показатель до 10%.

Предполагается, что искусственный интеллект будет контролировать многие аспекты деятельности учеников. Отслеживаться будет как частота входа студента в обучающую систему, его активность на лекциях, сканирование конспектов, участие в общественной жизни учреждения, а также переписка с преподавателями. На основе полученных данных система сможет порекомендовать преподавательскому составу схему дальнейшего взаимодействия со студентом. Вариантов может быть много, не все они направлены на отчисление. Напротив, одним из решений может стать проявление повышенного внимания к тому или иному ученику.

Разработчики отмечают, что система сможет лишь дать рекомендации, окончательное решение останется за деканатом.

По задумке авторов, подобный сервис может начать работу в российских вузах уже с 2021 года. Общее внедрение системы искусственного интеллекта в российские вузы началось в текущем году.

Софья Корф