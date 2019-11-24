Новости
Открыто: мэрия порадовала столичных жителей
24 Ноябрь 2019, 10:35
Минтруд серьезно взялся за новую пенсионную систему
24 Ноябрь 2019, 10:18
«Через две сплошные» — жесткое ДТП попало на камеру
24 Ноябрь 2019, 09:45
Проект большого дальневосточного моста одобрил Росавтодор
24 Ноябрь 2019, 09:15
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем матери
24 Ноябрь 2019, 08:30
Медведев пообещал, что хуже не будет
24 Ноябрь 2019, 08:08
Что ждет приморцев, рассказали синоптики
24 Ноябрь 2019, 07:17
Россия вложит миллиарды в развитие Абхазии
24 Ноябрь 2019, 06:39
«Через две сплошные» — жесткое ДТП попало на камеру
Жесткая авария произошла во Владивостоке в ночь на воскресенье, 24 ноября, сообщает DEITA.RU. Кадры с места страшной аварии очевидцы прислали в редакцию.
По словам молодого человека, который, увидев разбитые машины на улице города, бросился помогать, у одного из участников аварии сильно разбита голова. «Увидели, остановились. Помогали «скорую» вызывать и полицейских. Пьяные… Через две сплошные врезался», — говорит автолюбитель.
Судя по кадрам, автомобили в результате лобового столкновения получили серьезные повреждения.
Следите за нашими новостями, а если у вас есть свои — пишите на ватсап редакции DEITA.RU +7 (924) 245-36-70.
Екатерина Брязгунова