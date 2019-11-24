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«Через две сплошные» — жесткое ДТП попало на камеру

ДТП, авария, знак аварийной остановки, происшествие

Жесткая авария произошла во Владивостоке в ночь на воскресенье, 24 ноября, сообщает DEITA.RU. Кадры с места страшной аварии очевидцы прислали в редакцию.

По словам молодого человека, который, увидев разбитые машины на улице города, бросился помогать, у одного из участников аварии сильно разбита голова. «Увидели, остановились. Помогали «скорую» вызывать и полицейских. Пьяные… Через две сплошные врезался», — говорит автолюбитель.

Судя по кадрам, автомобили в результате лобового столкновения получили серьезные повреждения.

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Екатерина Брязгунова

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