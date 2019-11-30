Через игру – к жизни без наркотиков: Школьников Владивостока учат делать правильный выбор

Во Владивостоке завершается «семестр» профилактических занятий с учениками средних школ и учащимися колледжей, посвящённых проблемам потребления наркотических веществ в молодежной среде. Всего с начала учебного года было проведена почти сотня мероприятий в рамках акции «Жизнь без дурмана», сообщили DEITA.RU в Молодежном ресурсном центре.

На уроках детям рассказывают, почему подростки начинают употреблять наркотические вещества, почему это плохо и как с этим бороться.

Причем, по словам директора Центра Андрея Волкова, занятия ведутся не в классическом лекционном ключе, а через объяснение конкретных скрытных механизмов. Например, детям рассказывают, кто распространяет наркотики, какие у них есть мотивы при нахождении «жертв», какие последствия «подсадки» на психотропные и наркотические препараты. Специалисты доносят информацию до учащихся о том, что ничего «просто так» в этой жизни не бывает и, к сожалению, за все надо платить.

В большинстве случаев занятия проходят в игровой или интерактивной формах. Например, в четверг на занятии в одной из школ специалист МРЦ Павел Докучаев рисовал для детей график наркозависимости людей, на котором отчетливо было видно душевное и физическое состояние «подсевшего» на иглу или «легкие» наркотики человека в зависимости от той или иной стадии.

Далее преподаватель провел игру в формате «Ангелы и демоны», в ходе которой школьники выбирали лучшее решение для гипотетического спортсмена – долго и упорно заниматься исключительно спортом или добиваться быстрых результатов за счет «допинга». При этом ученики должны были делать свой выбор не стереотипно или не по принципу «выбирай правильное», а с приведением аргументов в ту или иную сторону. В итоге «ключ» к правильному решению был найден за двадцать минут.

В Молодежном ресурсном центре отмечают, что работа в рамках акции «Жизнь без дурмана» продолжится и в следующем году в рамках реализации госпрограммы «Безопасный край» на 2015-2021 годы.

фото: vlc.ru