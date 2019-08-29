С наступлением сентября автолюбителям разрешат оформлять ДТП по европротоколу через портал «Госуслуг», сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИАФАН.

Только для этого с водителей потребуют электронную подпись и наличие на телефоне особого мобильного приложения «Помощник ОСАГО».

Таким образом, решить вопрос с ДТП можно будет за пятнадцать минут и без привлечения сотрудников Госавтоинспекции. А в связи с этим уменьшится и число заторов на дорогах. Также проще станет страховым компаниям и тем, кто пользуется их услугами.

А вот штраф за отсутствие ОСАГО-полиса станет больше: пятьсот – восемьсот рублей заплатит водитель, который не имеет его при себе.

При отсутствии техосмотра тоже грозит штраф, увеличенный в размерах. Дорожные камеры будут находить нарушителей. Не прошедшие осмотр вовремя заплатят до двух тысяч.

Анастасия Туркова