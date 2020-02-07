Черная перспектива: Приморье останется «угольным гетто»

Об этом уже известно из официальных источников. Чем грозит региону масштабная стойка, и какие от этого плюсы - в материале ИА DEITA.RU.



Накануне стало известно о начале строительства специализированного порта для угледобывающих компаний в районе бухты Теляковского. Соответствующий лот размещен на сайте Ростендера.

На первом этапе планируется углубление дна. Первая очередь работ оценивается в 2 млрд 161 млн рублей. Предложения от участников тендера принимаются до 13 февраля, а 25 февраля подведут его итоги. Результаты работ ждут уже в конце 2020 года.

Примечательно, что бухта, в которой планируют строить терминал, находится на территории Дальневосточного морского Заповедника и является одним из любимых мест отдыха туристов. В ее окрестностях произрастают ценные породы деревьев, море богато фауной и флорой. Со строительством терминала маршрут может стать недоступным.

Масштабная стройка - прямая угроза экологии. Не говоря уже о том, что переваливать уголь экологичным и безопасным способом в Приморье так и не научились, о чем свидетельствуют постоянные жалобы людей, проживающих неподалеку от сооружений.

Доступ к морским воротам в Приморье вскоре получат и шахты Кузбасса. Железнодорожную инфраструктуру порта Суходол отправятся строить работники угольного разреза «Черниговский».

Уже известно, что в ближайшее время в Приморье прибудут 250 специалистов, которые будут работать на стройке вахтовым методом. Согласно договоренности компаний РЖД и СДС, новый терминал предполагает перевалку 20 миллионов тонн угля.

Предполагается, что этот порт откроет доступ малым и средним угольным предприятиям Кузбасса, где добывают около 60% отечественного угля. «Черная житница» страны направит свою мощь на приморскую экологию.

В декабре прошлого года стало известно о еще одной стройке - компания намерена «Коулстар» построить угольный терминал в одном из портов Приморья на 35 млн тонн угля и нефти в год. Объем инвестиций в проект составит 57,8 млрд рублей. «Морской пор Аврора» появится в бухте Безымянная. Сейчас сложно понять, какая именно из «безымянных» бухт получит хозяина, но тенденции очевидны.

Соглашение о строительстве нового терминала в порту Восточный объемом 15 миллионов тонн было достигнуто в сентябре прошлого года. Построить в порту терминал намерено АО «Сибирский антрацит». Добро на стройку дал сам бывший премьер Дмитрий Медведев.

С учетом текущих объемов и грандиозных планов угледобывающей промышленности приморские порты все больше превращаются в «угольное гетто». В одном только порту Находки работает несколько терминалов. Уголь переваливается по периметру узкой прибрежной полосы.

Открытая перевалка - это самый дешевый способ избежать пожаров при хранении угля. Его просто ворошат бульдозером, перетаскивая с места на место. Пыль летит во все стороны, оседает на морской глади, постепенно уходя на дно. Образуется смог, пыль парит в воздухе, а заграждения не могут обеспечить стопроцентную защиту от пыли, ибо ее слишком много.

Заметнее всего последствия в зимний период. Черный снег, лед и угольные реки при потеплении. Когда-то прибрежные районы были экологически чистыми - теперь же люди задыхаются от пыли.

Колоссальная общественная активность иногда дает свои плоды. Так, Минприроды Приморского края пришлось проверить одно из крупных предприятий, занимающееся перевалкой угля, - «Порт Вера» в Шкотовском районе из-за жалоб местных жителей. Власти заявили, что компанию оштрафовали более чем на 500 тысяч рублей. В этом контексте можно вспомнить и победу жителей Славянки, которые в 2013 году сумели отстоять морское побережье и перевалку угля в черте поселения не допустили.

О закрытии производств речи не идет и быть не может. Уголь - один из важнейших экспортных товаров страны. Как рассказывал в интервью «Новой газете» директор аналитического агентства «Росинформуголь» Анатолий Скрыль, отечественный уголь конкурентноспособен на мировом рынке и является одним из самых качественных, Россия занимает третье место в мире по экспорту сырья, уголь по-прежнему крайне востребован в Азии, и объемы перевалки будут только расти.

По мнению экспертов, от экологической катастрофы может спасти только технологическая модернизация производств. Хотя бы переход на закрытый режим перевалки и работу с помощью ленточного конвейера, благодаря чему пыль не поднимается.

Изменения возможны лишь тогда, когда предприятия избавятся от привычки на всем экономить - от условий труда рабочих до защиты окружающей среды от опасных отходов производства.

Василий Кучин