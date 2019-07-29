В Приморском центре народной культуры открылась персональная выставка фотографа из поселка Кавалерово Андрея Ефимова. Выставка «Ступени» - ретроспектива творчества автора за последние 10 лет, сообщает DEITA.RU.

На выставке представлены приморские пейзажи, городские зарисовки, легкие эксперименты в стиле «ню» - творческое поле, в котором работает Андрей Ефимов, широко. Автор находится в постоянном поиске.

Фотоработы черно-белые. И только одна из них в цвете. Черно-белая фотография — классика. Тонкость передачи тонов и полутонов в монохроме более сложная задача, чем передача формы в цветном изображении. Но именно это и привлекает автора. «Цвет очень часто мешает воспринимать главное», — говорит Андрей Ефимов.

Он и начал свой творческий путь с черно-белой фотографии. Впервые взял в руки фотокамеру в 13 лет, во времена, когда доступным было только такой вид изображения. «Я смотрел на цветной мир вокруг, но видел его черно-белым», — вспоминает Андрей Ефимов. Так он нарабатывал фотографический взгляд. Учился различать тона и полутона, переводя «на глазок» цвет предмета в монохромную гамму.

В 1984 году он стал участником кавалеровского народного фотоклуба «Таежный». С благодарностью вспоминает мастеров клуба, которые помогали ему нарабатывать мастерство. В настоящее время возглавляет «Таежный» как председатель.

Андрей Ефимов участник многих международных конкурсов фотографии: «Пресс Фото России» (2002 г.), «Интер Фото» (2002 г.), World Press Photo (2003 и 2004 гг). Дипломант российских конкурсов фотографии. Трижды финалист краевого фотоконкурса «Глубина резкости» (2017-2019 гг.), финалист фотоконкурса «Посмотри на Владивосток» - в 2019 году Приморская государственная картинная галерея вручила ему спецприз за лучшую художественную фотографию. Автор десяти персональных выставок.

Выставка работает до 16 августа в выставочном зале Центра народного творчества по адресу: город Владивосток, ул. Пушкинская, 25. Посетить ее можно с 10.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. Вход свободный.

Ирина Павленко



