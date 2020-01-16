«Чернобыльский винтаж» - фото с детской площадки удивило приморцев

На ужасные условия детской площадки пожаловалась жительница Находки, сообщает DEITA.RU.

В паблике primorye_online женщина поделилась фото старых, разваливающихся лесенок, конструкций для игр и горок. Выглядит площадка плачевно.

«Она не менялась никогда с момента постройки дома, а ему 60 лет ! И никому нет дела!», - сетует автор поста.

«Винтажно!», «Чернобыль просто», «Наша сверхдержава!», - пишут комментаторы, соглашаясь с тем, что раритетная площадка выглядит опасной и мало пригодной для игр и прогулок на её территории. Все конструкции выглядят крайне ветхими, где-то из земли торчат просто железные штыри.

Отдельные пользователи советуют жильцам окрестных домов «взять вопрос в свои руки» и «самим все покрасить и починить» или подать заявку на программу «1000 дворов», которая сейчас работает в Приморье.

Александра Маслова