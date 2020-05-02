«Черную десятку» регионов назвал оперштаб

Оперативный штаб назвал 10 регионов России с наибольшим числом зараженных коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, лидерами по числу больных с коронавирусом в России являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. По последним данным, общее число зараженных в Москве достигло 57 300 человек, в Подмосковье — 12 507, а в Санкт-Петербуурге — 4 411.

В пятерке российских субъектов с наибольшим количеством инфицированных также оказались Нижегородская область (2 123) и Республика Дагестан (1553).

Несколько меньше пациентов с коронавирусом за период эпидемии выявлено в Мурманской области, Краснодарском крае, Тульской и Ростовской областях. Десятку замыкает Калужская область, где зафиксировано 1006 случаев заражения.