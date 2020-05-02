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«Черную десятку» регионов назвал оперштаб

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Оперативный штаб назвал 10 регионов России с наибольшим числом зараженных коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, лидерами по числу больных с коронавирусом в России являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.  По последним данным, общее число зараженных в Москве достигло 57 300 человек, в Подмосковье — 12 507, а в Санкт-Петербуурге — 4 411. 

В пятерке российских субъектов с наибольшим количеством инфицированных также оказались Нижегородская область (2 123) и Республика Дагестан (1553). 

Несколько меньше пациентов с коронавирусом за период эпидемии выявлено в Мурманской области, Краснодарском крае, Тульской и Ростовской областях. Десятку замыкает Калужская область, где зафиксировано 1006 случаев заражения. 

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