Автомобиль горожанки увезли на эвакуаторе, но это были не сотрудники ГИБДД, а мошенники, сдавшие машину на металлолом, сообщает DEITA.RU.

Эту историю нам рассказала жительница Первомайского района Владивостока. Женщина купила автомобиль марки Toyota, который после небольшой аварии был не на ходу, решив самостоятельно починить машину. Отбуксировала ее к своему дому и копила деньги на ремонт. Однако поставить в ремонт она ее не успела - машину увезли неизвестные на эвакуаторе. Обнаружив пропажу, сообщила в полицию.

Как рассказала пострадавшая, злоумышленник вскоре был задержан, им оказался местный житель, он признался, что сдал машину на металлолом. К счастью, у этой истории счастливый конец — авто распилить не успели, и машину вернули хозяйке, а вот предприимчивому соседу грозит реальный тюремный срок.

Игорь Бегунов