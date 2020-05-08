«Черные туроператоры» появились на Дальнем Востоке

«Черные» турфирмы продолжили свою работу, несмотря на вводимые запреты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «АСТВ».

Предприятия, предоставляющие туристические услуги на Сахалине, но не зарегистрированные по закону, продолжили свою работу, несмотря на введенные ограничительные меры со стороны региональных властей.

По словам чиновников, официальные компании остановили свою деятельность, однако неформальный рынок услуг продолжил трудиться. Именно «черные турфирмы» наводнили рынок в последнее время, нарушая установленный режим и не неся ответственности.

Особенно остро проблема встала после открытия навигации маломерных судов. Нишу морских экскурсий моментально заняли представители данных турфирм. В результате, чтобы пресечь их деятельность в Невельске была проведена совместная работа многих ведомств. Однако они перестроились на другую акваторию – маяк Анива.

Сами представители туристической отрасли острова считают, что проведение подобных экскурсий может быть опасным, как с эпидемиологической точки зрения, так и с безопасности. Они уверены, что большинство несчастных случаев происходит именно при предоставлении подобных услуг.