Угольная пыль добралась до Партизанска. Открытая площадка по хранению этого груза появилась в городе, прямо рядом со школой и детским садом возвышаются горы угля, сообщает DEITA.RU. Приморский город становится перевалочной базой для дальнейшей транспортировки в порты Находки.



Каменный уголь стали сгружать на погрузо-разгрузочную площадку компании ООО «Углеком» в микрорайоне бывшей шахты 20-ая в мае, рядом с жилыми домами, расположенными на улице Лермонтова, сообщает местное издание «Время перемен». Бизнесменов не смущает, что рядом в этом микрорайоне располагаются школа и детский сад.

«Сегодня на указанной площадке мы можем наблюдать огромные горы угля, такие большие, коих не видывал Партизанск даже во времена собственной добычи угля», - пишет местное издание.

А Партизанск видывал многое, ведь «черное золото» добывали здесь около 100 лет. Шахты давно закрыты, но старожилы еще помнят слои угольной пыли, которой был покрыт городок. Сейчас прилегающий к улице лермонтова микрорайон снова стал заполняться черной пылью, она оседает в домах и в легких местных жителей, по соцсетям уже гуляет такой видео-ролик.

Местные жители очень переживают и не хотят, чтобы их город превратился во вторую Находку, где проблемы с угольной пылью не решаются на протяжении последних нескольких лет. А должны, так как это поручение президента, отданное им после Прямой линии-2017, когда Владимиру Путину дозвонился приморский школьник и пожаловался, что жителям города нечем дышать.

Продажа каменного угля, видимо, выгодный бизнес, раз компании игнорируют природоохранное законодательство и интересы «туземного» населения, отмечают журналисты. Особо обращая внимание, что огромные кучи угля находятся в непосредственной близости от речки Постышевка, а значит, разгрузочная площадка находится в водоохранной зоне. Однако от угольной пыли жителей и реку «защищает» только колючая проволока.

Сообщается, что данной площадкой пользуется неместная компания, которая хранит там уголь перед отправкой в порт Находка. Предполагается, что транспортировка угля в порт будет осуществляться автомобильным транспортом. А это может означать, что угольная пыль развеется над приморскими дорогами от Партизанска до Находки, и в зоне риска окажутся еще тысячи людей, которым придется ей дышать.

Местное издание отмечает, что данным вопросом также озаботились местные власти, направив ходатайство о проверке в соответствующий краевой департамент, а также прокуратуру Приморского края.

Иван Юрьев