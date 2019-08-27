Работу детского сада пришлось временно прекратить из-за короткого замыкания, сообщает DEITA.RU.

Ранним утром 27 августа, в 5 часов 21 минуту на пульт пожарной охраны Дальнегорска поступило сообщение о срабатывании сигнализации в детском саду № 8 «Ручеек». Подразделения прибыли на объект и установили, что на пищеблоке в результате замыкания электропроводки, произошло оплавление проводов и задымление помещения.





По предварительной оценке, действия сторожа были адекватными, он принял меры для первичного пожаротушения, встретил пожарные подразделения и сообщил о происшествии руководству.

Как прокомментировал телекомпании «Даль-ТВ» начальник отдела ГО и ЧС администрации Дальнегорска Вячеслав Хван, все образовательные учреждения на территории округа подключены к системе мониторинга, что позволяет своевременно реагировать на задымления и возгорания.





В результате инцидента выгорели 3 метра силового кабеля, подключение к плите. В настоящее время проводится проверка органами пожарного надзора. На каком именно элементе произошло замыкание, будет установлено позже. Ранее в части пожарной безопасности детский сад прошел проверку без существенных замечаний – они носили регламентный характер и касались документации.

Заведующей детским садом, Юлии Ильиновой на месте не было. Временно руководит учреждением исполняющая обязанности, поскольку Юлия Сергеевна участвует в дополнительных выборах в Думу Дальнегорского округа в качестве кандидата, выдвинутого Приморским региональным отделением партии «Единая Россия».

Дмитрий Санников