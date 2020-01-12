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6 Декабрь 2019, 18:15

Черный хлеб подорожает в России

хлеб

Эксперты рынка ожидают подорожание черного хлеба и ржаной муки на 7%в этом году, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА Новости, причиной этого называют плохой урожай ржи в прошлом году. Так, уже в прошлом году цена на сельскохозяйственную продукцию увеличилась на 43%. Ожидается, что рост продолжится в этом году, цена увеличится на 500-700 рублей. Чтобы сдержать рост цен постараются ограничить закупки и закупать рожь в Беларуси. 

Представитель РОСПиК предполагает, что цена на ржаной хлеб вырастит на 7%, из-за плохого урожая ржи. При этом он добавил, что больше всего на цену хлеба влияет стоимость аренды, услуги ЖКХ и другие факторы. 

Отметим, что за последние месяцы стоимость хлебобулочных изделий из ржи подросла почти на 6%. Стоимость самой муки выросла на 22%, считает статистическая служба РФ. 

Иван Юрьев

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