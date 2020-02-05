Новости
Россиян вернули на родину из эпицентра эпидемии
5 Февраль 2020, 20:15
Наркологи назвали самый опасный алкоголь
5 Февраль 2020, 20:00
«Суперфуды» совсем не супер: Роскачество оценило их свойства
5 Февраль 2020, 19:40
Чеснок может исчезнуть с российских прилавков
5 Февраль 2020, 19:20
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с кредитами
5 Февраль 2020, 19:00
Депутаты Владивостока рассмотрели ситуацию с вывозом мусора
5 Февраль 2020, 18:46
«Владивостокский гектар» может стать реальностью
5 Февраль 2020, 18:40
Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана
5 Февраль 2020, 18:20
Чеснок может исчезнуть с российских прилавков
Доля экспорта чеснока на рынки России составляет порядка 80%
Специалисты Россельхозбанка считают, что в скором времени с российских прилавков может исчезнуть чеснок, сообщает DEITA.RU.
Связанно это с разразившейся в Китае эпидемией коронавируса. На данный момент доля экспорта чеснока на рынки России составляет порядка 80%. Сейчас же из-за перебоев с поставками и закрытием границ, может возникнуть серьезный дефицит этого продукта. Совсем скоро он может и вовсе исчезнуть с прилавков магазинов, считают эксперты.
Собственные поставки чеснока в необходимом объеме можно будет наладить только к 2021 году.
Напомним, что из-за рекомендаций Министерства здравоохранения, россияне стали с опаской относиться к овощам, прибывающим из Китая. Так как опасный вирус может передаваться и через продукты питания. На данный момент доля китайских овощей на рынках Дальнего Востока составляет порядка 20%.