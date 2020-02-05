Чеснок может исчезнуть с российских прилавков

Специалисты Россельхозбанка считают, что в скором времени с российских прилавков может исчезнуть чеснок, сообщает DEITA.RU.

Связанно это с разразившейся в Китае эпидемией коронавируса. На данный момент доля экспорта чеснока на рынки России составляет порядка 80%. Сейчас же из-за перебоев с поставками и закрытием границ, может возникнуть серьезный дефицит этого продукта. Совсем скоро он может и вовсе исчезнуть с прилавков магазинов, считают эксперты.

Собственные поставки чеснока в необходимом объеме можно будет наладить только к 2021 году.

Напомним, что из-за рекомендаций Министерства здравоохранения, россияне стали с опаской относиться к овощам, прибывающим из Китая. Так как опасный вирус может передаваться и через продукты питания. На данный момент доля китайских овощей на рынках Дальнего Востока составляет порядка 20%.