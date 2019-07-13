Полиция Приморья призывает родителей не оставлять детей без присмотра, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в УМВД России по Приморскому краю, с начала лета 2019 года в Приморье в результате несчастных случаев на воде погибли четверо детей. Как показывает статистика, большая часть трагедий происходит по недосмотру взрослых, а несовершеннолетние гибнут в не приспособленных для купания водоемах.

Полицейские призывают родителей не оставлять детей без присмотра, создать вокруг них безопасные условия для жизни и здоровья. Нужно не упускать ребенка из вида, как бы хорошо он не умел плавать.

Приморские полицейские рекомендуют использовать специальные приспособления для плавания - жилеты, нарукавники - независимо от того, находится ли ребенок в воде или гуляет рядом с водоемом.

Начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Приморскому краю Сергей Шамин обращается к приморцам с просьбой не быть равнодушными, если рядом купаются дети без присмотра взрослых, предупреждать несчастные случаи на воде.

Дмитрий Санников