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Четверть денег страны приходится на Москву
Издержки очевидны, а выгоды маловероятны
На лекции в «Ельцин Центре» экономист Наталья Зубаревич рассказала об экономики страны, и куда уходят основные деньги граждан, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Регионы России».
По словам экономиста, в Москве проживает 14% населения страны, вкладывается пятая часть всех инвестиций и приходится 24% всего дохода России. Основными регионами дающими средства в бюджет являются газодобывающие Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Также большой доход приходится на Московскую область.
Все заработанные средства стягиваются в Москву, где из-за зарплаты на порядок выше, по сравнению с другими регионами, в том числе и соседними. Все крупные госкорпорации находятся в Москве, которая и получает НДФЛ от заработных плат чиновников.
При этом экономист считает, что разделить бюджет нельзя из-за нынешних правил игры. Поэтому Собянин помогает другим городам тем, что отправляет автобусы, дает взаймы и другие. Именно собянинские трамваи пришли в прошлом году во Владивосток, в этом они выйдут на линии.
Наибольшие дотации уходят в бюджеты регионов на Северном Кавказе и на Крым, однако регионам в Сибири такой помощи нет, а основные льготы имеют те регионы, где и работают наикрупнейшие компании.
По словам экономиста, распределение средств проходит не по классической схеме, а больше дается тем, кто умеет выбивать. Изменить существующий строй невозможно в нынешней России. Необходимо развивать МСП, но об этом только разговоры.
«Однако протестовать – глупо и бессмысленно, издержки очевидны, а выгоды маловероятны», - заключила экономист.