Четверть курильщиков нарушает закон

Четверть российских курильщиков нарушают антитабачный закон, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришла доцент НИУ «Высшей школы экономики» Людмила Засимова.

Согласно исследованиям, закон, запрещающий курить в общественных местах, а именно: кафе, ресторанах, барах, поездах и электричках, а также на детских площадках и автобусных остановках, нарушают четверть граждан. 26 процентов мужчин и, как это ни печально, еще больше женщин. 28 процентов курящих представительниц прекрасной половины россиян курят в общественных местах.

На сегодняшний день в России курит четверть россиян старше 15 лет. При этом мужчины подвергнуты пагубной привычке намного чаще женщин. 47 процентов сильной половины граждан дымят, тайком или даже ни от кого не скрываясь. Женщин же курит всего лишь 14 процентов.

Чаще всего из запрещенных мест люди курят в подъездах, лифтах и лестничных площадках.

Екатерина Брязгунова