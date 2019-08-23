Стало известно, сколько граждан боятся потерять работу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Крупнейший российский сайт поиска работы HeadHunter привёл данные собственного опроса, которые показали, что 24% россиян боятся, что будут уволены, а 69% считают, что найти работу в их профессиональной области сложно.

На вопрос о существовании угрозы увольнения на текущем месте работы 8% людей ответили точно, 16% — скорее да, 32% — скорее нет, 34% — точно нет. Еще 11% не дали однозначного ответа.

При этом, 27% россиян считают, что найти работу в их профессиональной области будет нелегко, 42% — что скорее сложно, 17% — скорее не сложно, 3% — легко, 11% не дали однозначного ответа.

Исследование показало, что в ближайшие три месяца 29% респондентов рассматривают возможность поиска подработки помимо основной работы.

Дмитрий Шевченко