На чем экономят жители страны, выяснили специалисты исследовательского центра, сообщает DEITA.RU.

Специалисты исследовательского центра «Ромир» провели опрос в апреле 2019 года среди жителей российских городов и сельской местности. У людей спрашивали, на чем они экономили в прошлом году.

Около 30% респондентов заявили, что в этом году экономили на путешествиях. Годом ранее эта цифра была на уровне – 12%. При этом количество россиян, сократили свои траты, по всем статьям расходов. Более 24% россиян экономили на еде в 2018 году, это на 7% больше, чем в 2017-м. В итоге выяснилось, что 17% граждан не экономили ни на чем в 2018 году, в 2017 году эта цифра составляла 24% опрошенных респондентов.

Об экономии в одежде и обуви в этот раз рассказали 23% опрошенных, в прошлом году эта цифра составила 9%. На развлечения меньше стали тратить 22% респондентов, в прошлый раз эта цифра составила 6%. Также россияне сократили свои расходы на деликатесы (20%), алкоголь и сигареты(13%), рестораны (15%) и косметику (8%).

Помимо всего прочего россияне вернулись к экономии на мобильную связь, медицину, бытовые услуги, транспорт и занятие спортом.

Иван Юрьев