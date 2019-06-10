Россияне откровенно рассказали о своём видении положения дел в стране, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Российские социологи продолжают выяснять настроения людей относительно самых важных вопросов их жизни. На этот раз предметом последнего опроса ВЦИОМа стало отношение соотечественников в целом к происходящему в государстве в степени влияния этого на свою собственную жизнь.

Как показали результаты опроса почти половина россиян, а точнее 49%, высказалась, что их жизнь в нынешней обстановке в целом их всем устраивает. А вот 22% из общего числа респондентов (то есть почти четверть всех опрошенных) сказали, что их не устраивает жизнь в стране. 28% не смогли ответить точно и сказали, что их всё устраивает лишь отчасти.

При этом больше половины россиян - 54% ответили интервьюерам, что считают нынешнее экономическое положение России средним. Одновременно с этим ровно четверть (25%) ответила, что их личное материально положение крайне плохое и лишь 14% заявили, что могут отнести себя к тем, у кого денег больше, чем в среднем у соотечественников.

Опрос среди более чем полуторы тысячи человек проводился в мае по телефону.

Дмитрий Шевченко