В понедельник, 15 июля, на тротуарную дорожку, ведущую к пляжу Кунгасный, упало дерево, сообщает DEITA.RU.

Упавшее дерево лежит на тротуаре уже четвертый день и мешает нормальному проходу обычных жителей города к пляжу Кунгасный. Как отмечают местные жители, происшествие произошло еще в понедельник, за это время жители района и все отдыхающие успели вытоптать газон, чтобы обойти дерево.

«В четверг стало видно, что листва на упавшем дереве уже подзавяла», - отмечают местные жители, обратившиеся в редакцию.

Что именно стало причиной обрушения дерева неизвестно. Однако горожане подчеркивают, что раньше подобные происшествия устраняли быстрее, чем сейчас.

Иван Крышан



