Сотрудники ДПС порой оказывают психологическое давление на автолюбителей и используют для этого несколько фраз, сообщает DEITA.RU.

Часто звучат фразы, затрагивающие употребление алкогольных напитков. Услышав их, настаивайте на том, что вы не пили. Даже не упоминайте про поход в бар с друзьями полгода назад в качестве иллюстрации – сотрудник прицепится и начнет «раскручивать» вас дальше.

Предложение «признайся, и я тебя отпущу». Неужели вы в это верите? Скорее всего, он продемонстрирует включенный диктофон и заговорит о составлении протокола. Это, как правило, провокация.

Неожиданная, казалось бы, фраза: «будь мужиком». Тоже способ вывести вас из себя. Если вы наговорите лишнего, вам это будет потом дорогого стоить.

Фраза «я могу изъять ваши права». В этом случае вам лучше всего включить камеру и продолжать разговор под видеозапись. Инспектор не имеет права на изъятие прав – это станет превышением полномочий.

Анастасия Туркова