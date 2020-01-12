Четыре лошади погибли в горящей конюшне Владивостока

Сегодня вечером, после 20 часов, в парке Минного городка во Владивостоке загорелась конюшня, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в МЧС, в пожаре пострадал человек – он отказался от медпомощи. Кроме того, в огне погибло четверо животных – задохнулись угарным газом. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным ведомства, на момент возгорания в конном клубе было 30 коней. Само строение полностью сгорело. Отмечается, что животные будут временно переведены в другой конно-спортивный клуб. Обстоятельства и причины возгорания пока официально не известны.

Александра Маслова