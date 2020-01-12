telegr wh call

Новости

Четыре лошади погибли в горящей конюшне Владивостока

12 Январь 2020, 01:20

В Китае распространяется таинственная болезнь

12 Январь 2020, 01:15

«Размотало по трассе» - машины столкнулись на улице Владивостока

12 Январь 2020, 00:53

Пьяный россиянин устроил ДТП на самокате в Лондоне

12 Январь 2020, 00:15

Якутские виды спорта стали самыми популярными в России

11 Январь 2020, 23:20

Первые симптомы рака желудка назвали врачи

11 Январь 2020, 22:15

Диетологи рассказали правду о белковой диете

11 Январь 2020, 21:15

Суд занялся потомком русского царя

11 Январь 2020, 20:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Четыре лошади погибли в горящей конюшне Владивостока

пожар

 

Сегодня вечером, после 20 часов, в  парке Минного городка во Владивостоке загорелась конюшня, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в МЧС, в пожаре пострадал человек – он отказался от медпомощи. Кроме того, в огне погибло четверо животных – задохнулись угарным газом. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным ведомства, на момент возгорания в конном клубе было 30 коней. Само строение полностью сгорело. Отмечается, что животные будут временно переведены в другой конно-спортивный клуб. Обстоятельства и причины возгорания пока официально не известны.

Александра Маслова

Читайте также:

«Размотало по трассе» - машины столкнулись на улице Владивостока

Иран признался в том, что сбил украинский лайнер

В Китае распространяется таинственная болезнь

Популярное

Скандал с единороссом разгорается на Дальнем Востоке

Стало известно, когда в Приморье похолодает

«И шапочку из фольги»: Роспотребнадзор запретил держать телефон возле уха

Шерон Стоун высказалась о Путине
Загрузка...
Загрузка...