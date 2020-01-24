Четыре подпорные стены отремонтируют во Владивостоке

По результатам общественного опроса, проводимого администрацией Владивостока в конце 2019 года, капитальный ремонт в этом году «светит» четырем лидерам опорных стен, сообщает DEITA.RU.

Так, стена на Тунгусской, 69 набрала свыше 300 голосов, еще 75 человек отдали свои голоса за ремонт стены на Русской, 15. В список «счастливчиков» вошли также опорные стены по адресам Муравьева-Амурского, 5 и Ватутина, 4.

В комментариях к опросу жители города также высказывали свои пожелания и по ремонту других подпорных конструкций в городе. В управлении дорог и благоустройства мэрии заверили, что для их ремонта уже формируется необходимая документация.

Приступить к запланированным работам подрядчики смогут сразу же после проведения аукциона и заключения контрактов с победителями. Первый аукцион выставит лот на ремонт опорной стены на Тунгусской. Проект включает в себя железобетонную конструкцию длиной до 80 метров и высотой около 4 метров.

Во второй аукцион включены сразу три стены из списка лидеров. На Русской, 15 планируется возвести стену до 64 метров длиной и 3,6 метров высотой. На Ватутина, 4 по результатам ремонта появится подпорная конструкция из блоков длиной 60 метров и высотой до 3 метров. На Муравьева-Амурского, 5 будут отремонтированы оба уровня стены – верхняя, длиной 18,3 метра и высотой до 2,4 метра, и нижняя, длиной 16,8 метра и высотой до 1,8 метра соответственно.

Все работы подрядчики должны будут сдать до 1 сентября.

Ирина Елкина