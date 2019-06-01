Менять колеса автолюбителям приходится как минимум дважды в год, порой и чаще. При смене покрышек нужно учитывать некоторые детали, которые здорово упростят вам жизнь, сообщает DEITA.RU.

Что нужно проверить, меняя покрышки: для начала, проверить балансировку колес – они должны вращаться равномерно. Любой дисбаланс потом прочувствует на своей шкуре и сам водитель, и его пассажиры. Вибрирующее рулевое колесо на скорости, вихляние из стороны в сторону самой машины и плохая курсовая устойчивость – никому не нужный сюрприз.

Второе: очистите внутренние канавки диска от грязи. Это точно также может привести к дисбалансу колеса.

Третье: проверьте фиксацию колес к ступице. Их могут не проверить даже работники шиномонтажа, а, между тем, ослабленное колесо может открутиться по дороге. Особенно на скользком покрытии. Но и слишком сильно затягивать гайки не надо: появится риск сорвать один из ступичных болтов, и тогда придется менять всю ступицу.

Четвертое: поддержание оптимального давления в баллонах. Нормальное давление – это когда его показатели соответствуют указанным заводом-производителем конкретной модели автомобиля. Рекомендованное давление для колес обеих осей можно посмотреть в правом нижнем углу дверного проема.

Эти советы помогут вам добиться оптимального расхода топлива и поведения машины на дороге. А давление в покрышках сделать оптимальным может и мастер в шиномонтаже, и вы сами – с помощью терминала на АЗС или компрессора.

Анастасия Туркова